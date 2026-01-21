Erste Schätzungen: Santen Pharmaceutical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Santen Pharmaceutical lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 27,89 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 10,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Santen Pharmaceutical 25,33 JPY je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 75,03 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 1,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76,37 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 101,28 JPY, gegenüber 103,98 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 293,06 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 300,00 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at