Erste Schätzungen: Santen Pharmaceutical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Santen Pharmaceutical wird sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 21,27 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Santen Pharmaceutical einen Gewinn von 17,32 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,52 Prozent auf 70,47 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 119,29 JPY, gegenüber 114,04 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 304,00 Milliarden JPY im Vergleich zu 291,62 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at