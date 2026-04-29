Erste Schätzungen: Sanwa Shutter präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sanwa Shutter wird voraussichtlich am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 89,19 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sanwa Shutter noch ein Gewinn pro Aktie von 93,51 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 196,62 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 187,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 273,29 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 264,61 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 665,31 Milliarden JPY, gegenüber 662,38 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at