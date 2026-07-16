Erste Schätzungen: Sanwa Shutter präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sanwa Shutter wird voraussichtlich am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 30,05 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sanwa Shutter 33,75 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Sanwa Shutter nach den Prognosen von 4 Analysten 142,66 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 140,78 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 284,24 JPY, gegenüber 281,61 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 681,86 Milliarden JPY im Vergleich zu 660,71 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at