Erste Schätzungen: Sanwa Shutter zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sanwa Shutter wird voraussichtlich am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 64,99 JPY je Aktie gegenüber 62,19 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 161,86 Milliarden JPY – ein Plus von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sanwa Shutter 161,28 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 279,34 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 264,61 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 666,33 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 662,38 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at