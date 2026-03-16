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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sany Heavy Industry informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sany Heavy Industry wird voraussichtlich am 31.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass Sany Heavy Industry für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,218 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 23,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,02 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Sany Heavy Industry für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 24,77 Milliarden CNY aus.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,985 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,710 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 89,20 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 78,38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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