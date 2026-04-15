Sany Heavy Industry Aktie

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WKN: 349651 / ISIN: CNE000001F70

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sany Heavy Industry legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sany Heavy Industry veröffentlicht voraussichtlich am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,303 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,290 CNY erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 23,23 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 9,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sany Heavy Industry einen Umsatz von 21,18 Milliarden CNY eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,980 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 102,27 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 89,46 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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