Erste Schätzungen: SANYO DENKI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SANYO DENKI wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.01.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 232,00 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 42,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SANYO DENKI 162,93 JPY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 25,28 Prozent auf 31,00 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SANYO DENKI noch 24,75 Milliarden JPY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 970,20 JPY, gegenüber 744,94 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 122,50 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 101,12 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at