SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Erwartungen im Überblick
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SAP SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SAP SE wird voraussichtlich am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,64 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,52 EUR erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,56 Milliarden EUR – ein Plus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 9,01 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,19 EUR, gegenüber 6,14 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 29 Analysten auf durchschnittlich 40,33 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 36,80 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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