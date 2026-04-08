SAP Aktie
WKN: 879535 / ISIN: US8030542042
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SAP SE (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor
SAP SE (spons ADRs) wird sich voraussichtlich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
14 Analysten schätzen im Schnitt, dass SAP SE (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,92 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,60 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 17,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 11,17 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,42 USD im Vergleich zu 6,93 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich bei 47,28 Milliarden USD, gegenüber 41,53 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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