SAP Aktie
WKN: 879535 / ISIN: US8030542042
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SAP SE (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SAP SE (spons ADRs) wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,06 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE (spons ADRs) 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet.
16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 11,45 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 26 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,41 USD je Aktie, gegenüber 6,93 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 26 Analysten durchschnittlich bei 46,76 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 41,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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