Erste Schätzungen: SAP SE (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SAP SE (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,75 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 19,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,46 USD je Aktie erzielt worden waren.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 11,35 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 13,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,04 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,90 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten im Durchschnitt 42,98 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 36,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at