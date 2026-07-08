SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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Ausblick 08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SAP SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: SAP SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SAP SE öffnet die Bücher – was Experten erwarten.

SAP SE lässt sich voraussichtlich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SAP SE die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,76 EUR je Aktie gegenüber 1,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,85 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 9,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 9,03 Milliarden EUR eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 28 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,22 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,14 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt von insgesamt 40,15 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 36,80 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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02.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 SAP Buy UBS AG
19.06.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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SAP SE 137,94 -3,43% SAP SE

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