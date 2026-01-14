Erste Schätzungen: SAP SE zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Diese Bilanzzahlen stellen Experten für SAP SE in Aussicht.

SAP SE stellt voraussichtlich am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,50 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll SAP SE nach den Prognosen von 15 Analysten 9,75 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,38 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 26 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,04 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,68 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich auf 36,94 Milliarden EUR, gegenüber 34,18 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

