Sapphire Foods India Aktie
|
30.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sapphire Foods India öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sapphire Foods India wird voraussichtlich am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,461 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 24,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,370 INR je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,14 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,253 INR, gegenüber 0,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 31,31 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,82 Milliarden INR generiert wurden.
