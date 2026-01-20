Sappi Aktie
WKN: 860275 / ISIN: ZAE000006284
|
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Sappi gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Sappi wird voraussichtlich am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,025 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,15 ZAR je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,43 Milliarden USD betragen, verglichen mit 24,41 Milliarden ZAR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,122 USD, gegenüber -5,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 5,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 97,97 Milliarden ZAR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
