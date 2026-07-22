Erste Schätzungen: Sappi legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sappi lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,176 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sappi noch -0,910 ZAR je Aktie verloren.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,40 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 24,16 Milliarden ZAR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,701 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -5,240 ZAR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,39 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 97,95 Milliarden ZAR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at