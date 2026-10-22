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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sappi öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sappi präsentiert in der voraussichtlich am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,049 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sappi noch ein Verlust pro Aktie von -0,320 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sappi in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,37 Milliarden USD im Vergleich zu 1,39 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,876 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,33 Milliarden USD, gegenüber 5,40 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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