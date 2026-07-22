Sappi Aktie
WKN: 921789 / ISIN: US8030692029
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sappi präsentiert Quartalsergebnisse
Sappi veröffentlicht voraussichtlich am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,176 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,050 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,40 Milliarden USD gegenüber 1,33 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,701 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,290 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 5,39 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,40 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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