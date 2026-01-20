Sappi Aktie

WKN: 921789 / ISIN: US8030692029

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Sappi zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sappi veröffentlicht voraussichtlich am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,025 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,43 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,34 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,122 USD je Aktie, gegenüber -0,290 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,59 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

