Sappi Aktie

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WKN: 860275 / ISIN: ZAE000006284

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sappi zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sappi wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,049 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -5,650 ZAR je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,37 Milliarden USD betragen, verglichen mit 24,51 Milliarden ZAR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,876 USD, gegenüber -5,240 ZAR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 5,33 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 97,95 Milliarden ZAR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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