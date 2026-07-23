Sapporo Holdings Aktie
WKN: 851177 / ISIN: JP3320800000
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sapporo präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sapporo präsentiert in der voraussichtlich am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass Sapporo für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 758,92 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 15,42 JPY je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 126,02 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 124,30 Milliarden JPY aus.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 779,19 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 50,02 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 513,05 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 506,86 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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