Erste Schätzungen: Sapporo zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sapporo lädt voraussichtlich am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -1,280 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -10,840 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sapporo in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,56 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 114,45 Milliarden JPY im Vergleich zu 118,68 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 303,16 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 50,02 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 512,67 Milliarden JPY, gegenüber 506,86 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at