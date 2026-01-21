Erste Schätzungen: Saputo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Saputo wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Saputo im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,540 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,220 CAD je Aktie gewesen.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,99 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,99 Milliarden CAD aus.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,95 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,410 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 19,17 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 19,06 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

