Erste Schätzungen: Saputo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Saputo wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,465 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,400 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,37 Milliarden CAD gegenüber 4,63 Milliarden CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,70 Prozent.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,10 CAD je Aktie, gegenüber 1,64 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 17,99 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 17,55 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at