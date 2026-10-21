Saputo Aktie
WKN: 909497 / ISIN: CA8029121057
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Saputo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Saputo wird voraussichtlich am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,495 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,450 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 9,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,72 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Saputo für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,26 Milliarden CAD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,05 CAD, gegenüber 1,64 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 17,49 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 17,55 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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