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20.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Saputo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Saputo wird voraussichtlich am 04.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,432 CAD je Aktie gegenüber 0,180 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,75 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,52 Milliarden CAD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 CAD im Vergleich zu -0,410 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 18,79 Milliarden CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 19,06 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at

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