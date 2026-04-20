Saratoga Investment Aktie

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WKN DE: A1C34N / ISIN: US80349A2087

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Saratoga Investment gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Saratoga Investment wird voraussichtlich am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,558 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,050 USD erwirtschaftet worden.

Saratoga Investment soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 19,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,48 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,02 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 125,4 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 106,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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