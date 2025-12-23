Erste Schätzungen: Saratoga Investment veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Saratoga Investment präsentiert voraussichtlich am 07.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,591 USD. Das entspräche einer Verringerung von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,640 USD erwirtschaftet wurden.

Saratoga Investment soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 24,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,37 USD, gegenüber 2,02 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 124,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 106,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at