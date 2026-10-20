Saregama India Aktie
ISIN: INE979A01025
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Saregama India legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Saregama India wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,00 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,28 INR je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 22,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,30 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,82 Milliarden INR aus.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,30 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,73 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,92 Milliarden INR, gegenüber 9,85 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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