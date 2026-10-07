Sartorius Stedim Biotech Aktie

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WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sartorius Stedim Biotech präsentiert voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,19 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 80,30 Prozent erhöht. Damals waren 0,660 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Sartorius Stedim Biotech 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 755,6 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sartorius Stedim Biotech 705,7 Millionen EUR umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,02 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,73 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,13 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,97 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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30.09.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
28.09.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
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Sartorius Stedim Biotech 215,40 0,28% Sartorius Stedim Biotech

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