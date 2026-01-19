Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sartorius Stedim Biotech wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,27 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius Stedim Biotech 0,470 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Sartorius Stedim Biotech 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 761,9 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sartorius Stedim Biotech 751,3 Millionen EUR umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,40 EUR im Vergleich zu 1,81 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 2,97 Milliarden EUR, gegenüber 2,78 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at