Sartorius Stedim Biotech Aktie
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
|
19.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sartorius Stedim Biotech wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,27 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius Stedim Biotech 0,470 EUR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Sartorius Stedim Biotech 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 761,9 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sartorius Stedim Biotech 751,3 Millionen EUR umsetzen können.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,40 EUR im Vergleich zu 1,81 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 2,97 Milliarden EUR, gegenüber 2,78 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
06:21
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.01.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Sartorius Stedim Biotech auf 'Neutral' (dpa-AFX)
|
16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025 (EQS Group)
|
15.10.25
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.10.25
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.25
|Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech (EQS Group)
|
21.07.25
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)