Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sartorius Stedim Biotech lädt voraussichtlich am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,23 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 39,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,880 EUR erwirtschaftet wurden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 744,6 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Sartorius Stedim Biotech für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 757,1 Millionen EUR aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,15 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 2,73 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,17 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,97 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
06:21
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
30.03.26
|Sartorius Stedim-Aktie: Goldman Sachs hebt auf 'Buy' - Zinsen drücken Kursziel (dpa-AFX)
24.03.26
|Resolutions of the Combined Annual Shareholders’ Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A. (EQS Group)
17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets (EQS Group)
06.03.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform' - Kaufchance (dpa-AFX)
16.02.26
|Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025 (EQS Group)
16.02.26
06.02.26
|Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech S.A. resolves dividend proposal of 0.69 euros (EQS Group)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|30.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
