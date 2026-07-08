Sartorius Stedim Biotech Aktie

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WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sartorius Stedim Biotech stellt voraussichtlich am 23.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 EUR gegenüber 0,690 EUR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 793,7 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 6,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 745,0 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,08 EUR, gegenüber 2,73 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 3,17 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,97 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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22.06.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
23.04.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
23.04.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
23.04.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Sartorius Stedim Biotech 174,10 -2,74% Sartorius Stedim Biotech

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