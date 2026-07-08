Sartorius Stedim Biotech Aktie
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sartorius Stedim Biotech stellt voraussichtlich am 23.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 EUR gegenüber 0,690 EUR im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 793,7 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 6,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 745,0 Millionen EUR in den Büchern standen.
Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,08 EUR, gegenüber 2,73 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 3,17 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,97 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
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08.07.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026 (EQS Group)
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22.04.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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08.04.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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30.03.26
|Sartorius Stedim-Aktie: Goldman Sachs hebt auf 'Buy' - Zinsen drücken Kursziel (dpa-AFX)
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24.03.26
|Resolutions of the Combined Annual Shareholders’ Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A. (EQS Group)
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17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets (EQS Group)
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06.03.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform' - Kaufchance (dpa-AFX)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|22.06.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius Stedim Biotech
|174,10
|-2,74%
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