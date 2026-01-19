Sartorius Aktie
WKN: 716560 / ISIN: DE0007165607
|
19.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sartorius stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sartorius präsentiert voraussichtlich am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,32 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 917,6 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 1,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sartorius einen Umsatz von 906,8 Millionen EUR eingefahren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,92 EUR, gegenüber 1,21 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 3,54 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,38 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
