Erste Schätzungen: Sartorius stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sartorius öffnet voraussichtlich am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,28 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 82,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,700 EUR erwirtschaftet wurden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 883,0 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Sartorius für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 895,0 Millionen EUR aus.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,55 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,24 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,76 Milliarden EUR, gegenüber 3,54 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at