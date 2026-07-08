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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sartorius stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sartorius präsentiert voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten schätzen, dass Sartorius für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,36 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,470 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 932,5 Millionen EUR gegenüber 884,3 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,41 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,24 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,74 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,54 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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