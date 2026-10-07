Sartorius Aktie
WKN: 716560 / ISIN: DE0007165607
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Sartorius stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sartorius wird voraussichtlich am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,25 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,630 EUR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,25 Prozent auf 895,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius noch 843,2 Millionen EUR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,28 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 2,24 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,71 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,54 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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