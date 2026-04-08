Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Analystenmeinungen
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sartorius vz gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Sartorius vz wird sich voraussichtlich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,28 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,710 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,35 Prozent auf 895,0 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 883,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,55 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,25 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 3,76 Milliarden EUR, gegenüber 3,54 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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