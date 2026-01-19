Erste Schätzungen: Sartorius vz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sartorius vz öffnet voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,32 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 915,38 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,130 EUR je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 917,6 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 906,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,91 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,22 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,54 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 3,38 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at