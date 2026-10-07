Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Quartalsausblick 07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Sartorius vz präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Erste Schätzungen: Sartorius vz präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sartorius vz veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Analysten.

Sartorius vz stellt voraussichtlich am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,25 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,630 EUR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sartorius vz in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 895,9 Millionen EUR im Vergleich zu 843,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,28 EUR, gegenüber 2,25 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 3,71 Milliarden EUR im Vergleich zu 3,54 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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