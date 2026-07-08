Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Zahlenvorlage in Sicht
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sartorius vz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sartorius vz öffnet voraussichtlich am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,470 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,56 Prozent auf 933,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz noch 884,3 Millionen EUR umgesetzt.
20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,39 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,25 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,74 Milliarden EUR, gegenüber 3,54 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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