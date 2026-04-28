Satellogi a Aktie

Satellogi a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A415FE / ISIN: US80401C1009

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Satellogic A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Satellogic A lädt voraussichtlich am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,043 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,340 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 55,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,4 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,128 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,180 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 32,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 17,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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