Erste Schätzungen: SATO legt Quartalsergebnis vor

SATO wird voraussichtlich am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 51,40 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SATO 56,71 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SATO in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 42,78 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 40,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 249,75 JPY, gegenüber 156,69 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 174,15 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 163,43 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net