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WKN: 901097 / ISIN: JP3321400008

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SATO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SATO stellt voraussichtlich am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 42,00 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SATO noch 48,00 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 39,40 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 2,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,60 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 205,45 JPY, gegenüber 220,39 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 160,69 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 154,81 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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