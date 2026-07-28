Erste Schätzungen: SATO präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SATO öffnet voraussichtlich am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 43,00 JPY aus. Im letzten Jahr hatte SATO einen Gewinn von 37,31 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 5,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 39,95 Milliarden JPY gegenüber 37,83 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 230,50 JPY, während im vorherigen Jahr noch 156,69 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 169,10 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 163,43 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at