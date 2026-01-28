Erste Schätzungen: SATO veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SATO gibt voraussichtlich am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 63,60 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SATO 79,03 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll SATO 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 41,09 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SATO 40,12 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 212,75 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 220,39 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 159,65 Milliarden JPY, gegenüber 154,81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at