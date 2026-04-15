Erste Schätzungen: Sats ASA Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sats ASA Registered wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,682 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 48,26 Prozent erhöht. Damals waren 0,460 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,40 Milliarden NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Sats ASA Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,50 Milliarden NOK aus.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,05 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,35 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,89 Milliarden NOK, gegenüber 5,51 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at