Sats ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PTV3 / ISIN: NO0010863285
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30.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sats ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sats ASA Registered stellt voraussichtlich am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,941 NOK je Aktie gegenüber 0,800 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sats ASA Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,77 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,45 Milliarden NOK im Vergleich zu 1,39 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,82 NOK aus. Im Vorjahr waren 2,35 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 5,77 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 5,51 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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