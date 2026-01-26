Sats ASA Registered Shs Aktie

Sats ASA Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PTV3 / ISIN: NO0010863285

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sats ASA Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sats ASA Registered wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,576 NOK. Das entspräche einem Zuwachs von 55,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,370 NOK erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 8,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,42 Milliarden NOK gegenüber 1,31 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,33 NOK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,59 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,49 Milliarden NOK, gegenüber 5,15 Milliarden NOK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Sats ASA Registered Shs 3,45 0,00% Sats ASA Registered Shs

